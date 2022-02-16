Глава Минфина сообщил, что Россия имеет план на случай введения новых санкций

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16 февраля 2022, 16:54

Антон Силуанов, фото: сайт Госдумы РФ

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что у Москвы есть план на случай введения новых санкций – определённый финансовый «щит». При этом он не исключает, что страна «ничего не почувствует».

«У нас есть финансовый "щит" в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть»,- пояснил он.

Силуанов отметил, что Россия, конечно, ощутит на себе введение санкций, но эти обстоятельства предусмотрены. Министр добавил, что придется привыкнуть к определенной волатильности.

«Если будут приняты санкции на банки, какие банки - будет важно, в целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно ... Если хотят подгадить нашим гражданам, то это для них будет приемлемый вариант. Но это не будет смертельным для экономики и финансовой системы»,- резюмировал он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины «Северный поток – 2» могут временно закрыть.