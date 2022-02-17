Байден и Шольц обсудили вопрос военного усиления стран восточного фланга НАТО

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17 февраля 2022, 07:16 Источник: Белый дом

канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден, Al Drago/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора в среду обсудили вопрос военного усиления стран восточного фланга НАТО на случай "возможной агрессии" России против Украины.

Джо Байден и Олаф Шольц подтвердили приверженность защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметили важность продолжения трансатлантической координации в рамках мер по дипломатии и сдерживанию.

Кроме того, американский лидер и канцлер ФРГ обсудили усиление восточного фланга Североатлантического альянса в случае "вторжения" РФ на украинскую территорию.