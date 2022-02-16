Путин и Болсонару заявили о готовности укреплять стратегическое партнерство

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16 февраля 2022, 19:41

Владимир Путин и Жаир Болсонару , фото: kremlin.ru

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару после переговоров в Москве заявили о намерении повышать уровень двусторонних отношений на основе уважения суверенитета, международного права и принципов правового государства.

«Главы государств подчеркнули решимость укреплять стратегическое партнерство, углублять политический диалог, повышать уровень двусторонних отношений на основе уважения суверенитета, международного права и принципов правового государства, разделяемых обеими странами»,- говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Президенты подтвердили приверженность развитию инклюзивной, равноправной и представительной международной системы, направленной на продвижение мира, демократии и процветания всех народов.

Путин и Болсонару намерены начать динамичное развитие двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, защиты окружающей среды, обороны, науки и технологий, образования и культуры, а также действовать в интересах выравнивания торгового баланса.

Ранее Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом всему миру.