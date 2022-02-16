Президент Бразилии Болсонару на встрече с Путиным назвал свой визит в Москву сигналом всему миру

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16 февраля 2022, 18:34

Владимир Путин и Жаир Болсонару , фото: kremlin.ru

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным назвал свой визит в Москву сигналом всему миру. Встреча прошла в Кремле в среду, 16 февраля.

Болсонару отметил, что его визит в Москву - это сигнал для всего мира о хороших перспективах российско-бразильских отношений. Глава государства добавил, что Бразилиа готова к сотрудничеству.

В ходе переговоров президенты рассмотрели вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнёрства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Также Путин и Болсонару обменялись мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Болсонару пригласил Путина посетить страну с взаимным визитом.