Госсекретарь США Блинкен: признание ДНР и ЛНР станет грубым нарушением международного права и подорвет суверенитет Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

16 февраля 2022, 16:59 Источник: "Интерфакс"

Энтони Блинкен, Ron Przysucha/globallook.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в среду с заявлением, в котором обозначил позицию Соединенных Штатов относительно возможного признания Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

«Госдума РФ заявила о планах направить обращение президенту Путину о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик "независимыми". Для ясности: одобрение в Кремле этого обращения будет равносильно полному отказу российского руководства от своих обязательств в рамках Минских договоренностей», - говорится в заявлении.

Как считает Блинкен, подобное решение было бы «грубым нарушением международного права». Оно «еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины» и «поставит под вопрос заявленную Россией приверженность продолжать дипломатию для достижения мирного урегулирования этого кризиса».

Госсекретарь, кроме того, пообещал «быстрый и решительный ответ» от США и их союзников в случае признания Россией республик Донбасса.

Во вторник на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве президент России Владимир Путин заявил, что проблема Донбасса может быть урегулирована исходя из возможностей Минских соглашений.