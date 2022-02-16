Замглавы МИД РФ Грушко: новые контакты с НАТО по гарантиям безопасности пока не планируются

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16 февраля 2022, 16:16 Источник: ТАСС

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что новые контакты между Москвой и НАТО по гарантиям безопасности пока не планируются. При этом главы государств и ведомств продолжат посещать столицу.

Грушко отметил, что Россия постоянно получает разнообразные сигналы от западных партнеров.

«… если посмотреть на график политических контактов на высшем и высоком уровне, пожалуй, ни один день не обходится без визитов в Москву президентов, глав государств, глав внешнеполитических ведомств стран НАТО»,- пояснил он.

Дипломат добавил, что вопросы, касающиеся состояния безопасности в Европе и российских предложений по гарантиям безопасности, находятся в центре внимания. Грушко уточнил, что их реализация улучшит региональную и общеевропейскую безопасность, а также укрепит безопасность альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва опубликует реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.