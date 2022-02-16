Президент Бразилии Болсонару не побоялся сдать в Москве ПЦР-тест перед встречей с Путиным

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16 февраля 2022, 15:49 Источник: Сайт Кремля

Владимир Путин и Жаир Болсонару, фото с сайта Кремля.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который находится с визитом в России, в отличие от своих коллег из Германии и Франции согласился сделать ПЦР-тест перед встречей с Владимиром Путиным.

Встреча Путина и Болсонару проходит в среду в Москве. Она началась с рукопожатия президентов. Нет и длинного стола, за которым до этого проходили переговоры с Олафом Шольцом и Эммануэлем Макроном - лидеры разместились в креслах неподалеку друг от друга.

«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», — сказал в начале встречи Владимир Путин.

Побывавшие в последние дни в России президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц отказались перед встречей с российским президентом сдать в Москве ПЦР-тест. Как написали некоторые СМИ — они не захотели таким образом предоставлять России свой биоматериал.