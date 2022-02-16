Владимир Зеленский не увидел отвода российских войск от украинской границы

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16 февраля 2022, 15:19 Источник: "Коммерсантъ"

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, вопреки утверждениям Минобороны РФ, не начала отводить свои войска от российско-украинской границы. Об этом он заявил в интервью BBC.

Во вторник стало известно, что подразделения Южного и Западного военных округов Вооруженных сил России начинают поэтапное возвращение по воинским гарнизонам после проведения совместных учений с армией Белоруссии «Союзная решимость – 2022». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Однако Зеленский сообщил, что пока не видит никакого отвода войск.

«Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отвода. Мы только слышали об этом», — сказал президент Украины журналистам.

По словам Зеленского, Украина «спокойно относится к любым угрозам», потому что ситуация начала развиваться не вчера, «все это происходит уже много лет». Украинский лидер считает, что в случае, если Россия действительно отведет свои войска от границ, «это увидят все» — не только военные или разведка. Однако пока заявления российских властей об этом — «просто слова».