Глава МИД России Лавров отметил готовность Лондона действовать против Москвы

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уверен, что Великобритания готова портить отношения с РФ и далее. Причём готовность британцев может перейти к действиям.
Глава внешнеполитического ведомства уточняет, что Великобритания выступает сейчас в первых рядах противников России. В частности, об этом говорит новый закон о возможности введения санкций.
«Британский закон о возможности введения санкций против России никак не связан с Украиной, призван ударить по стратегическим для РФ отраслям», − цитирует ТАСС слова Лаврова.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не может позволить себе забыть о распространяемой дезинформации о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину.