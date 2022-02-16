Глава МИД России Лавров отметил готовность Лондона действовать против Москвы

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16 февраля 2022, 13:43

Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уверен, что Великобритания готова портить отношения с РФ и далее. Причём готовность британцев может перейти к действиям.

Глава внешнеполитического ведомства уточняет, что Великобритания выступает сейчас в первых рядах противников России. В частности, об этом говорит новый закон о возможности введения санкций.

«Британский закон о возможности введения санкций против России никак не связан с Украиной, призван ударить по стратегическим для РФ отраслям», − цитирует ТАСС слова Лаврова.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не может позволить себе забыть о распространяемой дезинформации о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину.