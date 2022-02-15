Шольц назвал «умной реакцией» решение НАТО о начале переговоров с Россией

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15 февраля 2022, 22:25 Источник: N24

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Kay Nietfeld/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что НАТО демонстрирует "умную реакцию", обсуждая с Москвой ситуацию вокруг гарантий безопасности.

Олаф Шольц указал на то, что цели России и российского президенты Владимира Путина высказаны. Канцлер ФРГ уточнил, что помимо вопросов, касающихся ситуации вокруг Украины, речь в рамках общеевропейской повестки идет о вопросе отношений РФ и Североатлантического альянса, а также о том, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Шольц утончил, что именно поэтому отвечать конкретно на многочисленные запросы и делать встречные предложения – "умная реакция" со стороны НАТО.