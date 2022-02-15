SNN: Макрон попросил Путина не выполнять просьбу Думы о признании ДНР и ЛНР

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не признавать самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает CNN.
«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы»,— сообщил представитель Елисейского дворца.
Ранее Верховная рада Украины обратилась к представителям разных стран с призывом не признавать решения России по поводу ДНР и ЛНР, если таковые последуют.
На совместной пресс-конференции по итогам визита канцлера ФРГ Олафа Щольца в Москву президент Путин заявил о том, что ситуация в Донбассе может быть урегулирована, опираясь на Минские соглашения, подчеркнув при этом, что «в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону».