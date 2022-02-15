Шольц заявил, что провел доверительные переговоры с Путиным в «дружественной атмосфере»

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15 февраля 2022, 20:19 Источник: Die Welt

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Kay Nietfeld/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вечером во вторник, 15 февраля, заявил, что ранее сегодня провел с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным очень интенсивные и доверительные переговоры.

Канцлер ФРГ в рамках беседы с немецкими журналистами после встречи с главой РФ отметил, что его беседа с Владимиром Путиным проходила в "дружественной атмосфере".

Олаф Шольц подчеркнул, что у Берлина есть четкая стратегия – если будет военная агрессия против Украины, то это повлечет за собой серьезные последствия. Канцлер уточнил, что Запад уже подготовил санкции и готов отреагировать на развитие событий, однако необходимо делать все возможное для избежания эскалации.