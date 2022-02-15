Лавров в разговоре с Блинкеном заявил о недопустимости агрессивной риторики

Глава МИД России Сергей Лавров вечером во вторник, 15 февраля, провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в рамках которого отметил недопустимость агрессивной риторики.
Подчеркивается, что Лавров в ходе беседы с Блинкеном подчеркнул, что агрессивная риторика, о которой идет речь, в настоящий момент нагнетается Соединенными Штатами Америки и их ближайшими союзниками.
Министр иностранных дел РФ призвал Вашингтон к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных российской стороной вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили график грядущих контактов стран на различных уровнях.