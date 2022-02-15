Путин заявил, что Россия не хочет войны

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15 февраля 2022, 17:52 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 15 февраля, заявил, что страна не хочет войны. По словам политика, именно поэтому Москва ранее выдвинула идеи по гарантиям безопасности.

Владимир Путин отметил, что Россия не может закрывать глаза на то, как Соединенные Штаты Америки и НАТО весьма вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, которые зафиксированы в ряде общеевропейских документов.

Российский лидер напомнил, что данный принцип включает в себя не только положение о праве свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые альянсы и военные союзы, но также выполнение обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.