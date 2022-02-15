Глава МИД России опасается повторения косовского прецедента с СММ ОБСЕ в Донбассе

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15 февраля 2022, 17:00

Флаг ОБСЕ, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил во вторник, 15 февраля, что надеется на формальные причины отзыва некоторыми странами своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. В ином случае, по мнению политика, международные наблюдатели повторят опыт подобной миссии, которая работала в Косово до начала бомбардировок в 1999 году.

Лавров напомнил, что руководил косовской миссией тогда «господин Курт Волкер, гражданин США, раздул абсолютно лживую тему якобы убийства мирных жителей в селе Рачик». Министр уточнил, что ЕС позже установил, что эти «жертвы» были вооруженными боевиками и погибли в бою.

Именно американский функционер публично заявлял тогда об акте геноцида, единолично отозвал миссию из сербского края Косово. «По сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии», − резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, 13 февраля представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что миссия ОБСЕ на Украине оказалась втянутой в политические игры.