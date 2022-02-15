Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что 17 февраля посетит Москву

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15 февраля 2022, 19:38 Источник: ТАСС

глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, Oliver Weiken/dpa

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил вечером во вторник, что 17 февраля совершит визит в Москву. В российской столице дипломат встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Луиджи Ди Майо после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве выразил уверенность в том, что в условиях нынешнего кризиса существует только дипломатическое решение, которое позволит избежать военной эскалации.

Итальянский министр после консультаций с украинскими представителями констатировал, что "возможность дипломатического урегулирования существует".