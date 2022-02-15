Глава Госсовета Италии Фраттини подтвердил правоту Путина о вреде однополярного мира

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15 февраля 2022, 09:24

Франко Фраттини, MFA Russia Press Service/ Global Look Press

Глава Государственного совета Италии Франко Фраттини сделал заявление о том, что президент России Владимир Путин обоснованно предупреждал об угрозе от однополярного мира и призывал уйти от данной модели ещё в 2007 году.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность», − цитирует слова Фраттини РИА Новости.

Итальянский политик подчеркнул, что за прошедшие 15 лет мир изменился настолько, что в Вашингтоне поняли невозможность сохранения однополярной гегемонии. Поскольку американская администрация отмечает, потому что «бурный рост Китая, Индии и России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество».

Напомним, еще летом 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что мир не может быть однополярным. Политик подчеркнул тогда, что своими санкциями против ряда стран, включая Россию, Соединённые Штаты перечеркнули принципы свободной торговли.