Канцлер ФРГ Олаф Шольц: признание ДНР и ЛНР будет политической катастрофой

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15 февраля 2022, 19:31 Источник: "Интерфакс"

Путин и Шольц во время совместной пресс-конференции, Kay Nietfeld/globallook.com

Признание Россией ДНР и ЛНР, если оно произойдет, нарушит Минские соглашения и станет политической катастрофой. Так оценил канцлер Германии Олаф Шольц инициативу Госдумы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признания самопровозглашенных республик Донбасса.

«Если парламент примет то, что было предложено, и это станет реальностью, тогда это будет нарушением Минских договоренностей, тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политической катастрофой», - заявил Шольц на пресс-конференции по завершении его переговоров с Владимиром Путиным.

В ответ на это президент России пояснил, что депутаты при голосовании руководствовались общественным мнением.

«Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», - сказал он.

Во вторник Госдума приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения парламентариев о необходимости признания ДНР и ЛНР.