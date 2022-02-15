Канцлер ФРГ Олаф Шольц: признание ДНР и ЛНР будет политической катастрофой

Признание Россией ДНР и ЛНР, если оно произойдет, нарушит Минские соглашения и станет политической катастрофой. Так оценил канцлер Германии Олаф Шольц инициативу Госдумы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признания самопровозглашенных республик Донбасса.
«Если парламент примет то, что было предложено, и это станет реальностью, тогда это будет нарушением Минских договоренностей, тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политической катастрофой», - заявил Шольц на пресс-конференции по завершении его переговоров с Владимиром Путиным.
В ответ на это президент России пояснил, что депутаты при голосовании руководствовались общественным мнением.
«Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», - сказал он.
Во вторник Госдума приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения парламентариев о необходимости признания ДНР и ЛНР.