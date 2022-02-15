Владимир Путин: Шрёдер в совете директоров «Газпрома» будет представлять интересы европейских потребителей

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15 февраля 2022, 19:00 Источник: "Интерфакс"

Владимир Путин и Герхард Шредер, Kremlin Pool/globallook.com

Герхард Шредер, кандидатура которого выдвинута для избрания в совет директоров «Газпрома», будет представлять интересы европейских покупателей. Так объяснил Владимир Путин участие бывшего канцлера Германии в руководстве глобальной энергетической компанией.

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Путин заявил, что немецкий потребитель получает российский газ в пять раз дешевле. «Пусть кошелек откроет и скажет спасибо Шредеру за это», - предложил президент.

Он напомнил историю вопроса. В начале 2000-х годов тогдашний президент Украины Кучма и канцлер ФРГ Шредер договорились о создании международного консорциума по управлению и развитию ГТС Украины. Однако следующий президент Виктор Ющенко отказался от исполнения соглашений. Возникли сложности с поставками газа в Германию, и Шредер поддержал строительство «Северного потока».

По словам Владимира Путина, сейчас по нему поступает 55 млрд кубометров газа по долгосрочным контрактам — цены на него в 5-7 раз ниже, чем по спотовым сделкам.

«Сегодня многих беспокоит, будут ли осуществляться безопасные поставки в Европу и ФРГ. Если Шредер будет в совете директоров «Газпрома», то с точки зрения контроля человека порядочного и который прежде всего действует в интересах своей страны - у них будет человек, который может оказать влияние на принимаемые решения и получать информацию», - прокомментировал Путин выдвижение Шредера.

4 февраля «Газпром» сообщил, что бывший канцлер Германии выдвинут в совет директоров компании для переизбрания на годовом собрании.