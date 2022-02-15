Депутат Госдумы Афонин: если бы Россия признала ДНР и ЛНР 8 лет назад, больших жертв можно было избежать

Аргументы Недели → Политика 13+

15 февраля 2022, 17:57 Источник: "Свободная пресса"

Юрий Афонин, CEC Russia/globallook.com

По мнению депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина, признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР нужно было еще в 2014 году — тогда удалось бы избежать многочисленных жертв среди населения.

«КПРФ с 2014 года настаивает на том, что народные республики необходимо признать. За время конфликта на Донбассе погибло более 10 тысяч жителей. Представляя наш законопроект, первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев напомнил, что в 2008 году признание Южной Осетии Россией остановило там кровопролитие. Если бы Россия признала ДНР и ЛНР восемь лет назад, больших жертв тоже можно было избежать», — написал Афонин в своих соцсетях.

Политик считает, что сейчас вопрос признания республик назрел как никогда, потому что Киев «в любой момент может устроить кровавую провокацию».

«И в этой ситуации уже поздно просить у МИДа разрешения и совета: мол, не противоречит ли признание Минским соглашениям? Киев показал, насколько ему плевать на эти соглашения. Дипломатический процесс давно зашел в тупик, больше нет времени на политес. Надо думать о том, как мы сможем защитить наших граждан на Донбассе, как не допустить новых жертв среди населения», — написал Афонин.

Во вторник Госдума одобрила постановление об обращении к Президенту Российской Федерации, которое подразумевает необходимость признания независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.