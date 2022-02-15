Глава МИД Германии Бербок заявила, что в Евросоюзе хотят мирного разрешения конфликта вокруг Украины

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15 февраля 2022, 16:50 Источник: РИА "Новости"

глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Thomas Imo/PHOTOTHEK/globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила во вторник, 15 февраля, что страны ЕС едины во мнении, что нужно приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт вокруг Украины.

Анналена Бербок в рамках пресс-конференции в Мадриде заметила, что в настоящий момент она географически находится на юге Европы, однако и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе на сто процентов согласны в том, что необходимо приложить все усилия, чтобы мирно разрешить конфликт, который сложился в последнее время вокруг Украины.

Напомним, ранее Бербок назвала сложными переговоры советников глав стран "нормандской четверки".