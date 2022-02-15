Депутат КПРФ Тайсаев: россияне готовы ради Донбасса отказаться от 13-й зарплаты

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15 февраля 2022, 16:10

Купюры, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Граждане Российской Федерации не будут сетовать на снижение уровня жизни из-за западных санкций, которые могут грозить Москве после признания суверенитета ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал на заседании парламента, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», − цитирует слова парламентария Дума-ТВ. Таким образом депутат ответил на вопрос коллеги из партии «Новые люди» Антона Ткачева. Последний высказал сомнение в том, что жители России готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради перспективы признания республик Донбасса.

Ранее сегодня стало известно, что российские парламентарии во вторник, 15 февраля, на заседании одобрили постановление об обращении Госдумы к Президенту Российской Федерации, которое подразумевает необходимость признания независимости ДНР и ЛНР.