Столтенберг: в случае признания ДНР и ЛНР Россия нарушит международное право

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15 февраля 2022, 16:16 Источник: "Интерфакс"

Йенс Столтенберг, Hannibal Hanschke/globallook.com

Признание Россией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР будет являться нарушением международного права, заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск - это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. Поэтому, такое признание станет нарушением международного права», - сказал он.

К тому же, по мнению Столтенберга, признание республик стало бы нарушением минских договоренностей и усложнило бы «поиски решений в рамках минских соглашений».

Ранее во вторник стало известно, что Госдума одобрила постановление об обращении к Президенту РФ, которое подразумевает необходимость признания независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.