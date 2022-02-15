Глава парламента Крыма Константинов заявил, что признание ЛНР и ДНР не позволит Киеву безнаказанно нарушать «Минск-2»

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15 февраля 2022, 15:08 Источник: РИА "Новости"

глава парламента Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сделает безнаказанное нарушение Украиной Минских соглашений невозможным.

Ранее во вторник, 15 февраля, Госдума проголосовала за обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Терпение России, похоже, подошло к концу", – заметил Владимир Константинов и уточнил, что теперь ФРГ и Франция могут сколько угодно "попустительствовать разнузданному террористическому режиму" в Киеве. По словам главы парламента Крыма, если посредством договоренностей не удалось надежно защитить жителей Донбасса, Россия сделает это самостоятельно.