Аксенов: постановление о признании ДНР и ЛНР поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания жителей Донбасса

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15 февраля 2022, 14:42

Сергей Аксенов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал принятое Государственной Думой во вторник, 15 февраля, постановление об обращении к президенту России о необходимости признания независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Аксенов отметил, что на Донбассе живут люди, которые считают Россию своей родиной и «с оружием в руках отстояли свое право быть частью русского мира, быть собой». Глава Крыма добавил, что необходимо защитить жителей региона от геноцида, агрессии бандеровского режима и его западных хозяев. По его словам, принятое во вторник решение поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания людей.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин выразил мнение, что принятие документа позволит создать основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей самопровозглашённых республик от внешних угроз.