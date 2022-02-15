Аналитик Федосова: публикация материалов о «вторжении» РФ на Украину создает благодатную почву для провокаций

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15 февраля 2022, 14:59 Источник: RT

военный США, фото: pixels.com

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала публикацию The Washington Post об экспертах, которые разрабатывают сценарии на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

Федосова назвала разработку таких сценариев «процедурой абсолютно понятной и привычной для аналитиков». При этом эксперт отметила RT, что серьёзность и безапелляционность выхода материалов, а также периодичность, с которой объявляются даты «вторжения» России и на территорию Украины не просто нагнетают ситуацию, но и создают благодатную почву для провокаций по любой из нарисованных траекторий.

Аналитик добавила, что единственной целью таких публикаций являются «хайп и подкрепление образа «агрессивной» России на основе искажённых фактов».

Ранее член Общественной палаты России Никита Данюк назвал «потаканием информационной истерии» разработку ответа США на «российскую агрессию».