Песков сообщил, что в Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за дистанции на переговорах

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15 февраля 2022, 14:08 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соблюдение дистанции на переговорах объяснятся эпидемиологической обстановкой. По его словам, в Кремле не боятся ухудшения имиджа Владимира Путина из-за вынужденных мер предосторожности.

Песков пояснил, что это абсолютно временные меры. Представитель Кремля добавил, что статистика по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией пошла вниз, но буквально неделю назад Россия была на пике волны.

«Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее – болели все. Поэтому, конечно, в разгар такой волны эпидемии принимаются особые меры предосторожности»,- продолжил пресс-секретарь.

Он уточнил, что если перед переговорами удается провести тестирование на коронавирус, то дистанции между политиками нет.

Ранее Песков рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался перед встречей с Владимиром Путиным от теста на коронавирус, поэтому главы государств сидели далеко друг от друга.

Журналисты связывают это с тем, что Париж не хотел давать Москве образец ДНК Макрона.