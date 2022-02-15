Постпред России при ЕС Чижов: «Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют»

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15 февраля 2022, 10:01

Владимир Чижов, Mission of Russia EU/ Globallookpress.com

Если Украина нападёт на Россию и её граждан, проживающих где-либо, включая Донбасс, Кремль готов дать ответ в полной мере на подобный шаг. Об этом во вторник, 15 февраля, заявил постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов в интервью газете The Guardian.

«Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют», − цитируют западные журналисты слова российского представителя.

Постпред также подчеркнул, что спровоцировать ответные ходы Москвы могут провокации Киева, в результате которых погибнут российские граждане. В ответ на атаку украинских сил тогда будет предпринят соответственный удар.

Ранее сегодня бывший премьер Украины Николай Азаров назвал сообщения о «вторжении» России провокацией. По его словам, Соединенные Штаты хотят развязать войну между Киевом и Москвой.