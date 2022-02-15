Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности

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15 февраля 2022, 07:39 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности. По его словам, глава государства всегда настаивал на дипломатическом пути решения проблем.

Песков отметил, что именно Путин инициировал вопрос по гарантиям безопасности для России.

«Украина - это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее Путин назвал расширение НАТО на Восток за счет постсоветских республик «бесконечным и очень опасным».