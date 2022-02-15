Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности. По его словам, глава государства всегда настаивал на дипломатическом пути решения проблем.
Песков отметил, что именно Путин инициировал вопрос по гарантиям безопасности для России.
«Украина - это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры»,- пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее Путин назвал расширение НАТО на Восток за счет постсоветских республик «бесконечным и очень опасным».