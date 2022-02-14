Путин назвал расширение НАТО на Восток за счет постсоветских республик «бесконечным и очень опасным»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 февраля 2022, 16:01 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 14 февраля, назвал расширение НАТО на Восток за счет постсоветских республик "бесконечным и очень опасным".

Владимир Путин заявил, что знает – Сергей Лавров и его коллеги из других ведомств провели работу и анализ по вопросу озабоченностей России, связанных с опасным расширением Североатлантического альянса.

Глава государства заметил, что хочет услышать предложения главы Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно реакции на полученные из Вашингтона и Брюсселя ответы по гарантиям безопасности.