Путин назвал расширение НАТО на Восток за счет постсоветских республик «бесконечным и очень опасным»

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 14 февраля, назвал расширение НАТО на Восток за счет постсоветских республик "бесконечным и очень опасным".
Владимир Путин заявил, что знает – Сергей Лавров и его коллеги из других ведомств провели работу и анализ по вопросу озабоченностей России, связанных с опасным расширением Североатлантического альянса.
Глава государства заметил, что хочет услышать предложения главы Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно реакции на полученные из Вашингтона и Брюсселя ответы по гарантиям безопасности.