Валовой продукт одной китайской провинции Гуандун больше ВВП всей России

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14 февраля 2022, 15:42 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в начале февраля продемонстрировала солидарность стран перед лицом экономических угроз США. Тем временем китайские эксперты предупреждают Пекин о рисках взаимодействия с Москвой.



В 2021 году торговля между Китаем и Россией подскочила на 35,8% по сравнению с предыдущим годом. Но она может получить серьёзный удар, если Москва пойдет на эскалацию конфликта с Киевом. В то же время Китай пока не может избежать системы доллара США. Об этом говорят китайские эксперты.



Руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский отметил, что КНР для России в противостоянии Западу является мощным партнером. Но при этом экономика Китая в 10 раз больше, чем российская. Валовой региональный продукт одной провинции Гуандун крупнее, чем ВВП России. Поэтому отношения РФ и КНР никак не могут быть равными.



Эксперты считают, что в случае введения против России со стороны западных стран беспрецедентных по размаху и силе санкций, полноценной поддержки от Китая она получить не сможет. В его интересах сотрудничать с Россией только в тех пределах, которые будут очерчены санкциями, и защищать свою банковскую систему.



Китай рассчитывает в будущем исключительно на мировое лидерство. В официальных публикациях КНР регулярно подчёркивается, что традиционный западный мир идет к закату. На смену ему идет мир востока с Китаем во главе. Россия в этой концепции не упоминается. Она остается в ряду западных стран.



На саммите президентов РФ и КНР возник тезис, что у Китая и России существуют свои традиции демократии, имеющие не меньшую ценность, чем либеральная демократия. Китаеведы начали искать примеры. Дошли до эпохи Шан (1554–1046 гг. до н.э.) и династии Северная Сун (960–1127 гг.). России можно похвастаться Новгородским вече. Беда в том, что в обоих случаях эти славные времена сменились эпохой деспотий.



Сейчас же Китай поддержал запрос России к США о стратегических гарантиях. Но ядерный арсенал самого Китая растет. И скоро он не будет нуждаться в российском противоракетном зонтике на случай ядерной атаки врага.



