Песков сообщил, что США игнорируют озабоченности России в плане концептуальных для Москвы вопросов

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14 февраля 2022, 11:58 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по гарантиям безопасности Москва надеется на лучшее, но готовится к худшему. По его словам, Кремль надеется, что скудные каналы для диалога с Западом все же позволят найти развязки, учитывающие интересы России.

Песков отметил, что в плане концептуальных для России вопросов американцы игнорируют наши озабоченности. Речь идет о переговорах по гарантиям безопасности, уточнил он.

«Поэтому в этом плане ситуация такая нерадужная, но мы все-таки надеемся. Как люди разумные, мы готовимся к худшему, но надеемся все-таки на лучшее»,- продолжил официальный представитель Кремля.

Он надеется, что скудные каналы для диалога с Западом позволят Москве все-таки «нащупать какую-то взаимность у оппонентов и желание найти развязки не для галочки, а развязки, которые действительно будут означать учет интересов» России.

Ранее Песков назвал плюсом в работе с нынешней администрацией США наличие определенных каналов для диалога.