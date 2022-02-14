Песков заявил, что, несмотря на диалог, отношения между Россией и США «фактически лежат на полу»

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14 февраля 2022, 09:36 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Джо Байден, фото: White House/Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плюсом в работе с нынешней администрацией США наличие определенных каналов для диалога. По его словам, пару лет назад отношения между странами были на нуле.

«В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это – плюс. Это – плюс, потому что вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было»,- пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Пресс-секретарь отметил, что они «фактически лежат на полу».

Ранее Песков рассказал, что внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться учетом нынешней обстановки в мире.