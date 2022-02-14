Челябинский политолог Андрей Пасс прокомментировал ситуацию с Украиной

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14 февраля 2022, 11:28 Юрий Панфилов Источник: Московский комсомолец

Фото с сайта Московского комсомольца, www.mk.ru

Эксперт Андрей Пасс считает, что налицо попытки искусственно «раздуть конфликт».

Недавно на сайте издания «Московский комсомолец» было опубликовано интервью с директором Службы внешней разведки Российской Федерации Сергеем Нарышкиным. Одной из тем разговора стала ситуация на Украине.

Глава внешней разведки подчеркнул, что Россия не намерена начинать войну, в то время как Украина готовится к наступлению на Донбасс — об этом свидетельствует перебрасывание техники.

«Обвинения в агрессивных планах в отношении Украины огульны, – прокомментировал Глава СВР Сергей Нарышкин. – Никаких планов «вторжения» не было и нет. И все, что вокруг этого происходит, – хорошо срежиссированная провокация».

Своим мнением по данному вопросу поделился профессор кафедры политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Андрей Пасс. Южноуральский эксперт считает, что наращивание боевой группировки на границе повышает градус напряженности. Это попытки «раздуть» конфликт.

«Украинская армия слабей, чем российская, и хуже оснащена, Но ее поддерживает так называемое мировое сообщество и НАТО. Последняя готова поставлять в зону конфликта летальное оружие. Провокации со стороны Украины не просто могут быть, они будут обязательно. И вряд ли удастся установить, кто зачинщик. Пока формировалось военное противостояние в Донбассе, обнаружилось много интересантов - тех, кто хочет, чтобы боевые действия начались – и это усугубляет положение. Но Россия все же не отказывается от разрешения конфликта дипломатическим путем – в этом и заключается сильная позиция нашей страны», - отметил Андрей Пасс.