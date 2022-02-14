Пресс-секретарь МИД Украины Николенко заявил, что стремление страны в НАТО закреплено в конституции

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14 февраля 2022, 11:03 Источник: ТАСС

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко прокомментировал заявление посла страны в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев готов отказаться от членства в НАТО для сохранения мира.

Олег Николенко подчеркнул, что ради мира и сохранения жизней украинцев Киев готов идти на любые форматы диалогов, однако перспектива членства в Североатлантическом альянсе закреплена в Конституции Украины. Пресс-секретарь МИД добавил, что пока страна не является членом НАТО, вследствие чего ключевым является вопрос гарантий безопасности.

"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс", - заключил Николенко.