Министр экономики Австрии Шрамбёк заявила, что ее страна не намерена отказываться от «Северного потока-2»

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13 февраля 2022, 17:03 Источник: ТАСС

Маргарете Шрамбёк, Tobias Steinmaurer/globallook.com

Австрия не откажется от участия в «Северном потоке-2», из-за того что этого хотят другие страны, сообщила министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF2.

«Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от «Северного потока-2». Мы как государство очень много инвестировали через OMV (австрийская нефтяная компания — ред.) и теперь необходимо обеспечить безопасность инвестиций»,— заявила Маргарете Шрамбёк.

При этом министр считает правильным включить «Северный поток-2» в санкционный пакет в случае «вторжения» России на Украину. Однако если «вторжения» не будет, по ее мнению, газопровод «должен, естественно, быть принят в эксплуатацию».

Австрия является вторым после Германии основным инвестором в проект «Северный поток-2».

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны превращают газопровод в инструмент давления на Россию.