МИД РФ: Запад превратил «Северный поток − 2» в инструмент давления

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9 февраля 2022, 13:33

Газопровод, Nord Steram 2/ Globallookpress.com

Западные страны сами политизируют вопрос с газопроводом «Северный поток – 2», превращая его в инструмент давления на Россию. Такое заявление сделал в среду, 9 февраля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, США и некоторые их единомышленники из геополитических партнёров превратили российский газопровод «Северный поток – 2» в инструмент для воздействия на Россию. Тем не менее, страны еврозоны и сами Соединённые Штаты испытывают в связи с этим затруднения.

Напомним, сегодня постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что европейские потребители больше нуждаются в запуске газопровода «Северный поток-2», чем Москва.