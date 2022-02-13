В Румынии будет создана постоянная боевая группировка НАТО

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13 февраля 2022, 13:12 Источник: Digi24

флаг Румынии, pixabay.com

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что первая постоянная боевая группировка альянса в южной части восточного фланга организации под командованием Франции будет размещена в Румынии.

Мирча Джоанэ сообщил, что на следующей неделе состоится очень важная встреча министров обороны стран-членов НАТО, в рамках которой может быть принято совместное решение о создании боевой группировки Североатлантического альянса в Румынии – постоянной, во главе с Францией.

Предполагается также, что другие союзники предоставят силы для постоянного присутствия НАТО на румынской территории.