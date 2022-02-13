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Пушков заявил о важности заявления премьера Венгрии Орбана о вероятности выхода его страны из ЕС

, 11:46 Источник: Telegram

Пушков заявил о важности заявления премьера Венгрии Орбана о вероятности выхода его страны из ЕС
сенатор Алексей Пушков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на важность заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о вероятности выхода его страны из Евросоюза.

Алексей Пушков отметил, что пока речь идет лишь о политической риторике, однако она является показательной. Сенатор обратил внимание на то, что до недавнего времени главы стран-членов Европейского союза не позволяли себе таких сомнений.

Пушков выразил мнение, что подобные предупреждения отражают текущие общественные настроения в Венгрии.

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