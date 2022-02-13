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13 февраля 2022, 10:43 Источник: сайт Госдепартамента

госсекретарь США Энтони Блинкен, Florian Gaertner/photothek.de vi

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дипломатический путь для урегулирования ситуации вокруг Украины открыт. По словам дипломата, Вашингтон призывает Москву двигаться к разрядке напряженности.

Энтони Блинкен сообщил об этом министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврова в рамках телефонного разговора в субботу. По словам главы Госдепа, Москва может показать, что хочет идти по дипломатическому пути, если начнет "заниматься деэскалацией, а не эскалацией".

Блинкен сообщил, что Лавров рассказал ему о подготовке российской стороной ответа на документ, который США направили в Москву более двух недель назад и в котором были указаны направления для обсуждения.