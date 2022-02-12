Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Блинкеном назвал провокацией кампанию Запада о «российской агрессии» против Украины

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12 февраля 2022, 16:31 Источник: МИД РФ

Фото с сайта МИД РФ.

В субботу состоялся телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, которая, как было заявлено, опасается нападения РФ на Украину в самое ближайшее время.

Как говорится в сообщении МИД, опубликованном по результатам переговоров, Сергей Лавров в ходе разговора подчеркнул, что «развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения проблемы Донбасса».

Лавров отметил также, что реакция США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности «игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей». Эти вопросы займут центральное место в оценке Россией полученных от США и НАТО документов, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером по московскому времени должен состояться телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена.