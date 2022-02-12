Песков: Байден попросил о разговоре с Путиным, и в субботу президент РФ проведет телефонный разговор с президентом США

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12 февраля 2022, 09:38

В. Путин, фото с сайта Кремля

У президента России Владимира Путина в субботу состоятся телефонные переговоры с президентом США Джозефом Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что представители американского лидера попросили о разговоре с Владимиром Путиным, прислали письменное обращение с просьбой о разговоре, и в субботу, 12 февраля, вечером по московскому времени запланирован разговор глав двух государств, - передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что в субботу Владимир Путин проведет телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Их телефонные переговоры запланированы примерно на 14:00 мск, передает ТАСС.

Напомним, Макрон недавно был в Москве на встрече с Путиным.