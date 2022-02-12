Захарова подтвердила, что МИД РФ оптимизирует штат сотрудников консульств на Украине

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12 февраля 2022, 13:52

Мария Захарова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Министерство иностранных дел РФ приняло решение об оптимизации штата своих загранучреждений на Украине из-за возможных провокаций. Официальный представитель МИД Мария Захарова в субботу уточнила, что «опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, действительно принято решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине».

По словам Захаровой, посольство РФ в Киеве и консульские учреждения «продолжат выполнение своих основных функций».

РИА Новости со ссылкой на украинских граждан ранее сообщило о возникших сложностях при записи на прием в посольство РФ на Украине или консульства. Вскоре представитель посольства России в Киеве заявил, что дипмиссия работает в штатном режиме.

В МИД РФ прокомментировали эвакуацию из Украины посольств США и Великобритании. Мария Захарова заявила, что с учетом влияния, которое Вашингтон и Лондон оказывают на Киев, их роль в управлении процессами на Украине, в том числе накачка вооружениями и инструкторами, можно заключить, что американские и британские коллеги знают о готовящихся на Украине силовых акциях, способных еще сильнее осложнить ситуацию в сфере безопасности.