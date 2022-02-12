Госпитализированный с признаками ОРВИ Зюганов чувствует себя нормально: «Держусь»

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12 февраля 2022, 11:22 Источник: РИА Новости

Геннадий Зюганов, фото: сайт ГД РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что чувствует себя нормально. Политика госпитализировали 11 февраля в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с симптомами ОРВИ.

«Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее состояние»,- отметил Зюганов.

Политик добавил, что не знает, насколько задержится в больнице. Зюганов отметил, что находится под наблюдением врачей, которые все еще проверяют его здоровье.

В свою очередь, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов уточнил, что компьютерная томография депутата не показала признаков поражения легких.

При этом пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко поделился, что политик по рекомендации лечащего врача проведет в больнице 2-3 дня, поскольку контактирует со многими людьми по работе.