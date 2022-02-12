Госпитализированный с признаками ОРВИ Зюганов чувствует себя нормально: «Держусь»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что чувствует себя нормально. Политика госпитализировали 11 февраля в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с симптомами ОРВИ.
«Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее состояние»,- отметил Зюганов.
Политик добавил, что не знает, насколько задержится в больнице. Зюганов отметил, что находится под наблюдением врачей, которые все еще проверяют его здоровье.
В свою очередь, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов уточнил, что компьютерная томография депутата не показала признаков поражения легких.
При этом пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко поделился, что политик по рекомендации лечащего врача проведет в больнице 2-3 дня, поскольку контактирует со многими людьми по работе.