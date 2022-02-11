Повысить мировую роль ОДКБ могут сильные лидеры

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11 февраля 2022, 20:44 Герман Напольский

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Для повышения степени международного признания в Организации Договора о коллективной безопасности должны быть сильные лидеры, которые способны убеждать, заявил вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг.

Кроме того, по его мнению, для повышения международного престижа Организации должны быть четкие конкретные дела, одним из наиболее очевидных из них стала операция ОДКБ в Казахстане в начале текущего года.

"Очень многие на Западе сравнивают ОДКБ с Организацией Варшавского Договора. Но ОДКБ в куда большей степени - миротворческая организация, которая на основана духе коллективной безопасности, который в очень большой степени проявил себя в начале текущего года в Казахстане. Можно смотреть на этот опыт под разными углами, но фактически операция ОДКБ стала миссией с очевидной задачей, которая очень сильно напомнила миссии миротворческих сил ООН", - добавил эксперт.



