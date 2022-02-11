Источник в МИД: запрос Киева о «военной деятельности» России на приграничных территориях безоснователен

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11 февраля 2022, 20:29 Источник: РИА Новости

МИД России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

МИД РФ получил запрос Киева, в котором он требует дать разъяснения относительно «военной деятельности» России на граничащих с Украиной территориях, а также в Крыму, и считает его необоснованным, - сообщил агентству РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным источника, российская сторона даст ответ на запрос в ближайшее время. При этом в МИД РФ полагают, что российская деятельность не дает Украине оснований для запуска Венского механизма уменьшения военной опасности, а сам запрос — не что иное как попытка отлечь внимание от военной активности самой Украины в Донбассе.

Ранее в пятницу стало известно, что официальный Киев обратился к России с запросом в течение 48 часов дать разъяснения относительно «военной деятельности» на территориях, граничащих с Украиной, и в Крыму.