Украина дала России 48 часов для разъяснений по поводу ее «военной деятельности» в приграничных районах

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11 февраля 2022, 18:22 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, Bernd von Jutrczenka/ Globallookpress.com

Официальный Киев обратился к России с запросом в течение 48 часов дать разъяснения относительно «военной деятельности» на территориях, граничащих с Украиной, и в Крыму. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму», - написал глава украинского МИД.

Он сообщил также, что на ответ у России есть 48 часов. В случае его отсутствия, или если Украина сочтет полученную информацию «ненадлежащей», Киев предпримет следующий шаг: «Украина обратится к РФ и другим государствам - участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение», написал Кулеба.

Ранее Кулеба раскритиковал переговоры Российской Федерации с Североатлантическим альянсом, назвав шантажом требования Москвы к блоку по безопасности.