Министр обороны Великобритании Уоллес опроверг информацию об отправке 600 военнослужащих на Украину

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11 февраля 2022, 20:00 Источник: ТАСС

Бен Уоллес, Luka Dakskobler/globallook.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал недостоверными сообщения СМИ о том, что Лондон намерен направить на Украину 600 военнослужащих. Об этом он заявил на пресс-конференции в посольстве Великобритании по окончании переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Слухи о том, что Борис Джонсон пошлет 600 военных на Украину, идут из заметки в Daily Mirror, которая была недостоверной. Она содержала ссылку на близкие к Минобороны источники. Не мне учить журналистов, но, говоря откровенно, не думаю, что вы сами верите всему, что видите в СМИ. Не было никаких планов отправлять на Украину 600 бойцов спецподразделений или какие-либо другие силы в указанном количестве», - заявил Уоллес.

По словам министра, Британия направила на Украину небольшую группу инструкторов и партию оборонительного оружия. Уоллес подчеркнул, что это оружие не является стратегическим, имеет малый радиус действия и не может представлять угрозу для другого государства - «если только это государство не решит начать вторжение».