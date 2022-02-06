Daily Mirror сообщает, что Великобритания направила на Украину отряд спецназа

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6 февраля 2022, 13:00 Источник: Daily Mirror

военный, pixabay.com

Великобритания направила на Украину отряд сил специального назначения численностью более ста человек. Соответствующую информацию в минувшую субботу предоставило издание Daily Mirror.

Источники газеты утверждают, что ключевой задачей британских военнослужащих станет обучение украинских солдат разведывательно-диверсионным действиям, "противодействию повстанцам", а также снайперскому делу. Подчеркивается, что члены отряда британского спецназа обладают широким спектром навыков, которые "будут очень полезны украинским военным".

Уточняется, что, в частности, на территорию Украины будут направлены бойцы специальной авиадесантной службы (SAS), службы десантных кораблей специального назначения (SBS) и солдаты из специальных разведывательных частей Великобритании.