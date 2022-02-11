Эксперты проанализировали возможные эффекты реформы МСУ

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11 февраля 2022, 14:39 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Агентство политических и экономических коммуникаций представило аналитический доклад «Реформа МСУ в Челябинской области: реконструкция системы, перспективы и риски».

Напомним, что новый законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2021 года. Он был подготовлен в развитии положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Начинается новая фаза поэтапного процесса реформирования системы местного самоуправления.

«В Челябинской области обсуждение реформы местного самоуправления имеет специфику: регион относится к нескольким примерам, где на уровне административного центра вводилась двухуровневая модель городского округа с внутригородским делением, что привело к отмене прямых выборов в Гордуму Челябинска. Отказ от этой модели по объяснимым причинам становится более обсуждаемым событием, чем реформа местного самоуправления, реализуемая на уровне региона в целом», — отмечают авторы доклада.

В случае принятия новой редакции закона о местном самоуправлении в Челябинской области процесс реконструкции органов местного самоуправления начнется в период с 2023 по 2028 год. По мнению аналитиков, на Южном Урале ожидается укрупнение муниципалитетов.

«Это единая, совершенно естественная мобилизационная система, которая реализует идею «одного окна». Речь идет о системной, в течение пяти лет, фактической ликвидации мелких собраний депутатов. К примеру, совет из пяти человек в селе — это, на мой взгляд, несерьезно. Это какой-то деревенский сход. У таких депутатов нет ни денег, ни полномочий, при этом они и так каждый день общаются, потому что живут на одной улице. И какой во всем этом смысл? Гораздо разумнее одного из них делегировать в более крупную муниципальную администрацию», — прокомментировал представитель АПЭК и кандидат философских наук Андрей Лавров изданию «Южноуральская панорама».